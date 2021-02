Dayane Mello è uscita dalla casa del GF Vip, cosa sta succedendo

Dayane Mello ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello Vip per motivi familiari, come comunicato dalla produzione. Che chiedeva la massima discrezione nel comunicarle quanto capitato: sarebbe stato il fratello Juliano ad assolvere a questo delicato compito.

Dayane Mello sommersa dall’abbraccio dei co-inquilini

Sempre sulla pagina ufficiale dello show, gli autori hanno scritto che Dayane ha ricevuto la notizia del grave lutto che l’ha colpita. Per il momento – si legge – ha deciso di rientrare in Casa per ricevere l’abbraccio delle persone che le vogliono bene.

Il rapporto parecchio stretto col fratello

Tornata in lacrime e con un’espressione triste dipinta in volto, probabilmente per quanto le ha riferito suo fratello Juliano, ha spiegato ai co-inquilini che Lucas avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 9 marzo.

Figlio del padre biologico della Mello e di sua moglie, è l’ultimo arrivato ed era a lei legato – per stessa ammissione della brasiliana – da un rapporto parecchio stretto.

Sfogo in lacrime

Accerchiata dal resto dei concorrenti, la ragazza è nuovamente scoppiata in lacrime e ha comunicato la decisione di restare al GF Vip fino alla fine solo perché, una volta uscita, si sarebbe trovata sola e lontana dagli affetti. Tentando di confortarla e di sostenere la complicata scelta, Alda d’Eusanio le ha espresso parole solidali. Dayane ha annuito, si è lasciata abbracciare da Rosalinda Cannavò e Samantha De Grenet e, completamente sotto choc, se ne è andata in camera da letto.

Il precedente

Nel corso della precedente edizione dello show, Adriana Volpe si trovò a dover fronteggiare un lutto improvviso. Chiamarono la concorrente in confessionale e la informarono della morte del suocero, affetto da Covid-19.

Lutto Dayane Mello: nemmeno un anno fa capitò ad Adriana Volpe

La conduttrice di Ogni Mattina su Tv8 non esitò un istante. Scelse subito di abbandonare il gioco, così da stare vicina al marito Roberto Parli e rivedere i cari. Nonostante il suo ritiro, sui social scrisse un messaggio di ringraziamento al pubblico per il sostegno. Le risultava davvero complicato esprimere a parole le emozioni provate. Anche se il mondo era in ginocchio – disse – bisognava essere fermamente convinti che tutto si sarebbe risolto per il meglio.