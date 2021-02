Covid-19, il suo cane lo aspetta davanti alla porta da più di due mesi. La commovente storia di Billy

Dopo il ricovero del suo padrone per Covid-19, il cagnolino Billy lo aspetta ogni giorno davanti alla sua porta

La commovente e significativa storia del cane Billy, ci arriva dalla Lombardia. Ogni giorno, questo cucciolo aspetta davanti alla porta della sua casa, in attesa del rientro del suo adorato papà. L’uomo, un 55enne del posto, si trova ricoverato in ospedale da quando ha contratto il Covid-19.

Credit: Facebook

A badare al suo Billy, ci sono i suoi nipoti, che ogni giorno fanno di tutto per convincere il triste amico a quattro zampe ad entrare in casa, ma ci riescono soltanto la sera. Ogni successiva mattina, Billy si riposiziona davanti a quella porta e aspetta.

Le parole del proprietario di Billy

Marco Maiolani, questo il nome del proprietario del cucciolo, ha scoperto di essere positivo al Covid e quando le sue condizioni di salute sono peggiorate, si è ritrovato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Ora sta percorrendo la strada per la riabilitazione all’ospedale San Marco di Pavia e presto potrà tornare a casa e potrà riabbracciare il suo fedele amico peloso.

Credit: pixabay.com

Mi manca tanto, è insostituibile. Manca poco, poi potrò tornare a casa e accarezzare il mio Billy.

Era il mese d’ottobre, quando per l’ultima volta i due si sono abbracciati. Billy sa che il suo papà tornerà da lui, lo sente e per questo deve aspettarlo ed essere pronto a corrergli incontro felice.

Credit: pixabay.com

Non è la prima volta che un cane ci lascia una lezione molto preziosa. La loro fedeltà è vera e sincera e vince su tutto. Per un cane, il suo proprietario diventa il centro del suo mondo, la sua unica ragione di vita e per lui, farebbe qualsiasi cosa.

La storia di questo cagnolino ha commosso il mondo del web e tutti ora sono in attesa di vedere la foto del loro incontro, dopo che il 55enne sarà dimesso dall’ospedale. Resisti Billy, papà tornerà presto da te!