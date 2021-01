Dayane Mello finisce nei tg in Brasile per presunte offese ricevute in Italia

Dayane Mello diventata popolare in Brasile per presunte offese ricevute al Gf Vip

Dayane Mello sta facendo parlare molto di sé non solo in Italia ma anche nel suo paese d’origine. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stata infatti presa di mira dai media brasiliani che hanno tirato fuori una storia totalmente infondata. In Brasile non si parlerebbe d’altro di una loro connazionale, Dayane Mello, insultata e offesa sui social e non solo in Italia.

Il caso è finito anche in un loro tg e nel servizio a lei dedicato sono state riportate frasi come “Non deve mettere piede in Italia, è la vergogna”, “Spero che non rappresenta le donne italiane”, “A casa sua deve tornare, fuori dall’Italia”. Secondo i media brasiliani queste affermazioni sono molto gravi e lesive nei confronti di Dayane. Il fatto è che queste dichiarazioni non sono mai state dette all’interno della casa del Grande Fratello Vip, forse sono state opera di alcuni haters sui social. Fatto sta che con questa notizia Dayane è diventata nelle ultime ore una vera e propria celebrità nel suo paese di nascita. La trasmissione ‘Fantastico‘ ha pure realizzato un reportage su lei andando ad intervistare amici d’infanzia e gente che la conosce.

Morra e Adua famosi in Spagna per l’Aresgate

Ma se Dayane Mello è diventata famosa in Brasile, sempre grazie al Grande Fratello Vip, Rosalinda (quando ancora era Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra, grazie all’AresGate hanno trovato popolarità in Spagna. Il caso in Italia ha subìto un burrascoso stop visto che le trasmissioni non ne stanno più parlando. Mediaset ha addirittura cancellato tutti i video che trattano l’argomento dal sito MediasetPlay.

In Spagna invece la notizia è appena arrivata e gli spagnoli proprio in questi giorni si stanno interrogando su Adua e Morra. Da quando Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno parlato al Grande Fratello Vip del brutto periodo che hanno condiviso si è scatenato un putiferio.