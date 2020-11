Reduce dall’esperienza al Grande Fratello VIP, Massimiliano Morra passa al salotto di Verissimo. In un’intima intervista a Silvia Toffanin, l’ex gieffino ha raccontato cos’è successo davvero con Adua Del Vesco, o Rosalinda.

Ormai lo scandalo c’è stato, negare tutto sarebbe impossibile. Al contempo, Massimiliano Morra ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità, partendo dalla finta relazione con Rosalinda.

Tra me e Adua non c’è mai stato nulla se non un’amicizia. Dopo la nostra finta relazione, l’ho corteggiata tanto e insistentemente perché nel tempo mi ero molto legato a lei, ero quasi innamorato. Da parte sua c’erano dei segnali che mi facevano intuire che ci fosse un interessamento. Poi, per il mio eccessivo corteggiamento, la situazione è precipitata.