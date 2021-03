Francesco Oppini fa una dedica molto particolare a Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha avuto sicuramente un percorso importante nella casa del GF Vip. La sua esperienza lo ha portato alla vittoria, ma il montepremi non è la vittoria più grande per Tommaso. L’influencer, durante il suo soggiorno nella casa di Cinecittà, ha avuto modo di stringere delle amicizie meravigliose. È Zorzi stesso a riconoscerlo, assicurando che non perderà mai i contatti né con Stefania Orlando né con Francesco Oppini, di cui si dice innamorato.

Nonostante il suo amore non sia ricambiato, Tommaso è molto legato ad Oppini: i due sono grandi amici e spesso si mostrano insieme su Instagram. Francesco, poche ore fa, ha deciso di dedicare un bellissimo messaggio all’amico, dopo essere venuto a conoscenza di fantastiche novità. Tommaso, infatti, è stato scelto come terzo opinionista della nuova edizione de L’isola dei famosi, insieme alle confermate Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Ilary Blasi aveva proposto questo posto anche a Tina Cipollari, che però ha rifiutato: la bionda romana resta fedele a Maria De Filippi. Di sicuro Ilary ha tutto da guadagnare dalla presenza di Zorzi nel suo show. Presto quindi Tommy tornerà sul piccolo schermo, in un reality, ma stavolta dall’altro lato della staccionata. Un bel salto di qualità, da concorrente ad opinionista. Una veste rinnovata, che sicuramente sarà a Tommaso il modo di esprimere sé stesso al meglio. Certo questo è un periodo roseo per l’influencer milanese, e Francesco non ha nascosto la sua gioia per l’amico.

Francesco Oppini ha dedicato un lungo e commovente messaggio a Zorzi. Queste le sue parole: “Congratulazioni amico mio, ti meriti questo e altro, ti meriti questo ed altro e mi raccomando, nessun rimpianto! Io come sempre sarò con te”. Tutti i fan che seguono le vicende dei due amici sui social sono rimasti toccati e commossi da queste dolci parole. Tommaso, però, ha ricevuto anche aspre critiche per la decisione di partecipare a L’isola dei Famosi.

A chi punta il dito contro di lui, Zorzi risponde con la sua consueta schiettezza, tramite social: “Sarò opinionista de L’Isola dei famosi che parte lunedì. Oltre questo condurrò un mio programma sul sito online di Mediaset dove si parlerà di Isola una volta alla settimana. Fatevelo venire il fegato amaro, non è un problema mio”. Insomma, Tommaso Zorzi parte agguerrito più che mai.