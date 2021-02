Dayane Mello ha un crollo, interviene la manager: “Basta, sta vivendo un lutto”

Un’altra notte di lacrime e urla all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Questa volta, i pianti arrivano da una insospettabile: Dayane Mello. La ragazza, famosa per essere sempre forte e fredda, si è lasciata andare ad un duro sfogo.

La modella brasiliana non ha retto il confronto con Rosalinda Cannavò, quella che per 5 mesi è stata la sua migliore amica e forse qualcosa di più. A mettere il “dito” tra le due è stato il rapporto con Andrea Zenga.

Il gieffino ha sconvolto gli equilibri nella casa e Dayane Mello sembra essere “gelosa” del rapporto della sua amica e del nuovo inquilino. A prendere le difese della ragazza ora, è la sua manager che sui social non ha avuto freni:

Io davvero sono senza parole! Ma si può continuare a parlare in ogni angolo della casa così male per una persona che sta attraversando un lutto? Io sono schifata! Non riesco più a vedere la live, vedere Dayane Mello soffrire così, gente che parla alle sue spalle e il Grande Fratello che continua ad aizzare la situazione contro Dayane! Basta!