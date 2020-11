Dayane Mello è ormai una vecchia conoscenza in questa edizione del GF Vip. La modella brasiliana si trova ora tra quei concorrenti indecisi se abbandonare il programma o restare, nonostante il prolungamento fino a Febbraio. Pare, però, che dall’esterno della casa qualche sua vecchia conoscenza stia cercando di incoraggiarla.

La Mello, negli ultimi periodi, ha spesso preso un argomento per lei molto doloroso: il termine della relazione con Carlo Beretta. Al riguardo, la modella ha spiegato di aver saputo coltivare e mantenere uno splendido rapporto con la sua ex suocera, nonostante il grande dolore che la rottura ha causato a entrambi.

A quanto pare, proprio in virtù di questo rapporto, la mamma di Beretta avrebbe inviato degli aerei con messaggi motivazionali a Dayane. A sostenere questa tesi sono moltissimi utenti del web, che danno questa notizia per certa. Ma non finisce qui. A quanto pare, la modella deve ancora ricevere altri messaggi aerei, che sono già pronti.

Anche in questo caso, sarebbe evidente in contributo di Umberta, mamma del rampollo di casa Beretta. “Ho un trauma enorme. Ho conosciuto dei ragazzi in questi due anni ma non sono riuscita ad affezionarmi. Non ho mai vissuto una delusione d’amore così. In due anni ho rinunciato a tante cose per stare con lui… anche a momenti con mia figlia. Ho tanti rimpianti per aver lasciato spesso Sofia.”

Ha spiegato Dayane Mello, parlando della sua tormentata relazione con Carlo. La modella era evidentemente molto presa da Beretta, infatti aggiunge: “In quei sette mesi in cui non c’era sono stata molto con Sofia e ho capito tante cose, ho imparato che devo valorizzarmi.

Poi ha continuato: “Starti vicino quando tu stai bene è facile, ma se un uomo molla quando tu stai male non è bello. I miei uomini mi hanno amata tanto, non sapevo cosa volesse dire soffrire per amore. Sette mesi a piangere e a sognarlo tutti i giorni, avevo una gelosia possessiva.”. Insomma, una storia segnante per la modella, che tutt’ora si trascina gli strascichi di quell’amore finito.