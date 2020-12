Dayane Mello in crisi dopo la diretta: “Vado via, non provateci”

Sono ormai tanti i mesi di reclusione nella casa del Grande Fratello Vip per alcuni coinquilini. La tenuta psicologica è in bilico tanto che ormai basta poco per scatenare delle reazioni aggressive. Nelle ultime ore Dayane Mello ha coltivato l’idea di abbandonare la casa, tentando varie volte di varcare la porta rossa. Tutto è iniziato all’indomani del caos scoppiato in puntata, in particolare tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni.

Dayane Mello in crisi dopo la puntata

Il giorno dopo Dayane Mello è andata in crisi ed ha iniziato a fare la valigia volendo a tutti i costi oltrepassare la porta abbandonando il gioco. “Vado via da quella porta, me ne vado” – ha urlato. A mettere in crisi la modella è stato il fatto che tutti gli inquilini della casa si sono schierati in favore di Andrea Zelletta, sostenendo che il concorrente non si meritasse un trattamento simile. La modella infatti si era lasciata andare ad allusioni circa un presunto tradimento dell’influencer in quel di Capri quando, in vacanza con amici, pare Natalia abbia passato la notte con un altro uomo.

A sostenere la sua tesi ci fu anche il chirurgo delle vip, Giacomo Urtis, che confermò con gli altri inquilini della casa quanto spifferato dalla Mello. I ragazzi sono convinti che Dayane Mello avrebbe potuto risparmiargli questa sofferenza, rivelando la clamorosa bomba sulla sua fidanzata Natalia.

Dopo la puntata la brasiliana forse pentita di ciò che aveva detto e vedendo Zelletta in difficoltà, ha cercato di andare da lui e durante il confronto con Andrea è scoppiata in lacrime per averlo ferito. ‘Ti ho visto giù, sei un bravo ragazzo, e penso che fosse giusto che tu sapessi’. Ma la mattina seguente Dayane sentendosi esclusa e attaccata da tutto il gruppo ha deciso di andare via. Solo dopo aver parlato con Stefania Orlando ha deciso di desistere e restare in casa.