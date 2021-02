Dayane Mello, la confessione da censura su Andrea Zenga: “Ho sognato che…”

Dayane Mello è stata la prima finalista di questa edizione lunghissima del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è stata l’anima della Casa più spiata d’Italia, protagonista di momenti bollenti, di furiose liti e di improvvisi tradimenti. La Mello è amatissima dal pubblico e in molti scommettono che sarà proprio lei, con la sua tenacia e il suo spirito indomito, a vincere il reality show di Canale5.

Fonte: Mediaset

Con il recente ingresso nella casa di Andrea Zenga sono diverse le voci di chi pensa che la Mello si sia invaghita del giovane figlio di Walter, storico calciatore italiano. Il gieffino è entrato al Gf Vip in punta di piedi, diventando uno dei concorrenti più apprezzati grazie al suo carisma e alla sua educazione esemplare. Zenga è single ma non per questo si lascia ammaliare dall’avvenente Dayane che la scorsa mattina ha fatto una confessione che ha spiazzati tutti i presenti nella casa.

Andrea e Dayane si sono ritrovati a dormire nella stessa camera pur restando a debita distanza. Ma al risveglio la modella brasiliana ha sorpreso Andrea confessando di aver fatto un sogno un po’ strano su loro due:

Dayane Mello, la sua confessione lascia tutti di stucco

“Andreaaaa…Se tu sapessi cosa ho sognato. Stanotte ho sognato che eravamo in un loft bellissimo e l’abbiamo fatto, sei stato bravissimo e poi sei scoppiato a piangere”.

Fonte: Mediaset

Il gieffino, evidentemente spiazzato, ha cercato di far cadere l’argomento ma Alda D’Eusanio ci ha messo lo zampino, chiedendo a Dayane se fosse felice del sogno e lei ha ammesso di essere piuttosto entusiasta. Purtroppo per la modella, Zenga non sembra nutrire lo stesso interessamento anzi, poche settimane fa, ha liquidato la faccenda dichiarando che Dayane non rispecchia il suo prototipo di donna.

Fonte: Mediaset

Ma anche Dayane alcune settimane fa alla domanda di Cecilia Capriotti su cosa ci trovasse di interessante in Andrea disse: “Infatti a me non piace”.