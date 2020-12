Dayane Mello lite furiosa con Selvaggia Roma: in mezzo anche Giulia Salemi

Galeotto fu uno scherzo fatto alle sei di mattina: nella casa del Grande Fratello Vip è tempo (DI NUOVO) di litigi. Questa volta al centro della bufera ci sono Selvaggia Roma e Giulia Salemi, prese di mira da Dayane Mello.

Le due influencer, questa mattina intorno alle 6, hanno fatto uno scherzo alla modella brasiliana che stava beatamente dormendo. La donna, appena alzata, aveva preannunciato la bufera:

Oggi faccio casino. Sai cosa mi hanno fatto? Nell’uniche ore in cui uno può stare in pace tu non mi fai questo, quando voglio dormire. Dopo litigo con tutte e due. Sono entrate entrambe e hanno iniziato ad urlare e ridere.

Selvaggia Roma che ha sentito la sfuriata di Dayane Mello ha provato a spiegare che si è trattato solo di un gioco. Non era loro intenzione disturbare la quiete della coinquilina. Ma la donna proprio non ha sentito scuse.

Alle 6 del mattino come vi siete permesse? Io non l’avrei mai fatto. Mi avete svegliata. Che senso ha tutto questo? Mancanza di rispetto, cose di bambina. Smettila di dire le bugie e di dire cavolate. Perché giri la frittata su di me? Ti pare che io urlo e faccio gli scherzi alle 5 del mattino? Mi sono svegliata spaventata, ma vi pare?

La modella ha poi continuato, lasciandosi andare ad un altro sfogo, toccando temi importanti. Insomma, una nuova amicizia al capolinea nella casa? A quanto pare sembra di sì

“Hai 24 anni e non si fanno queste cose. Invece di dire ‘scusa non succederà mai più’ pretendi di avere ragione. Sei solo una grande maleducata. Poi loro hanno sprecato un uovo, non si gioca con il cibo. Io non lo faccio non è da me. La gente muore di fame e Selvaggia e Giulia sprecano uova e zucchine. Che messaggio mandiamo fuori?”