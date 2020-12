Selvaggia Roma smascherata: “Bugiarda, si è inventata tutto”

Tutti avrete visto il tristissimo sfogo di Selvaggia Roma avvenuto in questi giorni nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer ha confessato a Maria Teresa Ruta una storia davvero dura in merito a suo padre, con il quale purtroppo non ha un bel rapporto.

Molte volte, anche in puntata, Alfonso Signorini ha sottolineato questa dura mancanza. Qualcosa però non torna. Sono giorni infatti che Eliana Michelazzo, una delle sue ex migliore amiche e anche profili Instagram esperti di gossip (come l’Investigatore Social), sostengono che le cose non stanno come le racconterebbe la Roma.

Sembra infatti che Selvaggia Roma abbia visto il padre fino a due anni fa, andandolo addirittura a trovare in Tunisia. Ora, arriva anche la versione del suo ex fidanzato Francesco Chiofalo.

Il ragazzo, ospite nel salotto di Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso ha raccontato una versione dei fatti ben diversa da quella che racconta la gieffina.

Penso che il suo percorso al GF Vip sia imbarazzante. Se era povera da piccola? No, stava come tutti, normale. Lei e la madre vivevano con 1.800€ al mese in due. Non le è mai mancato nulla, da adolescente aveva pure la macchinetta 50 e da adulta ha avuto più auto, non solo una.

L’abbandono del padre? Non è assolutamente vero. Quella è una bugia. Ma che si è fumata? Ma è ubriaca? Infatti quando l’ho sentito ci sono rimasto. Partendo dal fatto che io il padre di Selvaggia Roma lo conosco molto bene, l’ho visto molte volte. Non mi risulta di questo abbandono. Lei para tranquillamente con il padre, ha il suo numero di telefono e lo sentiva regolarmente. Il padre di Selvaggia è addirittura una persona tanto premurosa, figuratevi che quando io mi fidanzai con Selvaggia, lui mi volle conoscere e mi invitò a cena.

Selvaggia Roma, ancora dettagli da Francesco Chiofalo

Il ragazzo ha inoltre raccontando dei vari incontri che ci sono stati tra lui e il padre di Selvaggia. Chiofalo sarebbe anche all’oscuro dell’episodio che la donna avrebbe raccontato a Maria Teresa Ruta, per lui non c’è stato nessun episodio in cui la donna ha provato a togliersi la vita.

Il ragazzo racconta l’unico litigio avvenuto realmente: