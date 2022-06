Dayane Mello si reca dai carabinieri per sporgere denuncia: il motivo

Senza alcuna ombra di dubbio, Dayane Mello è uno dei personaggi televisivi più chiacchierati all’interno del piccolo schermo. Di recente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è recata dai carabinieri per sporgere denuncia. A spiegare il motivo è stata lei stessa. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso dell’ultimo periodo, capita a molte celebrità di essere tempestati di critiche e insulti da parte degli haters e persone sconosciute che cercano di invadere la loro vita privata. Questa volta ad essere stata vittima di tale episodio è stata Dayane Mello. Alla luce di questo, la modella non ci ha pensato due volte a prendere seri provvedimenti.

A causa delle numerose cattiverie ricevute, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha deciso di recarsi nella caserma dei carabinieri per esporre denuncia. A darne l’annuncio è stata lei stessa lasciandosi andare ad un duro sfogo. Queste sono state le sue parole:

Ragazzi, voglio ringraziare tutti i miei fan che hanno fatto da scudo, silenziando tante situazioni della mia vita. Siete fantastici. E ovviamente devo denunciare tante persone. Purtroppo oggi sono qua. Devo denunciare delle persone che continuano a scrivere lettere, cattiverie su di me e su tanti argomenti. Quindi sto prendendo provvedimenti. Devo prendere provvedimenti contro le persone che invadono la mia sfera personale.

Dunque, ad infastidire la modella sarebbero stati gli haters i quali hanno cercato di invadere la sua privacy per quanto riguarda argomenti molto delicati. Ma perché Dayane Mello è così spesso criticata?

Durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip la showgirl ha suscitato l’indignazione degli haters per la sua reazione alla morte di suo fratello Lucas. Infatti, malgrado la scomparsa di quest’ultimo, la modella aveva deciso di restare all’interno della casa più spiata d’Italia. Non solo. Un altro fattore per cui finisce sempre al centro delle polemiche è il rapporto con la figlia Sofia.