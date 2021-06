Dayane Mello smentisce ogni relazione. Le parole dell’ex gieffina

Dayane Mello è tornata alla grande sui social dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP. La modella brasiliana ha vissuto un periodo tremendo dopo la morte della mamma, ma ora si sta godendo un po’ di relax e vacanze.

In questi giorni, i suoi outfit belli e sensuali ad Ibiza hanno mandato in tilt tutti. Si è mostrata in formissima e con un fisico mozzafiato. Però, c’è qualcosa che ha fatto di nuovo arrabbiare la ragazza.

Dayane Mello sembra non essere fidanzata, la donna è stata paparazzata qualche tempo fa con Mario Balotelli e poi con un altro uomo in barca, ma ora smentisce tutto:

Non sono fidanzata, la dovete smettere. Ho tanti amici maschi, mi piace stare con loro perché non c’è invidia e non c’è odio. Mi avete stancata… Sono sola! Gli uomini non vogliono una donna con personalità.

Gli uomini vogliono le gatte morte, perché permettono loro di fare quello che vogliono. Più conosco gli uomini e più mi piacciono i cani. Non è vero che le donne per essere felici hanno bisogno di un uomo. Io sono felice se le persone che amo stanno bene, quella è l’unica cosa che conta per me. E sono eternamente grata per quello che fate per me ogni giorno.

Insomma, sembra proprio che la donna non ha abbia assolutamente voglia di rimettersi in gioco. Dopo il Grande Fratello VIP tutte le sue attenzioni sono state rivolte alla figlia. Chi lo sa, magari passato questo periodo potrebbe ritrovare la felicità anche accanto ad un uomo.