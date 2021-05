Sembra che il gossip sia troppo insistente nella vita dei grandi VIP, dopo il recente sfogo di Diletta Leotta è arrivato il duro commento anche di Mario Balotelli.

Il calciatore è finito su tutte le copertine dei giornali per un presunto flirt con l’ex gieffina Dayane Mello ma tra i due c’è davvero qualcosa? Beh, come gli stessi hanno più volte confermato si conoscono da tanto tempo.

Tuttavia, sembra che tra loro non ci sia niente più di una particolare amicizia. Intervistata anche la modella brasiliana aveva chiarito: “No, non sono fidanzata. Spero che abbiate già capito questa cosa“.

Oggi, dopo i vari scatti finiti su tutte le copertine che li ritrarrebbero in una stanza d’albergo, Mario Balotelli ha pubblicato una storia Instagram che sembra esser piuttosto esplicativa:

Perché Mario Balotelli non può avere un’amica e non può mangiare in compagnia o scherzare o ridere o passare del tempo che voi subito pensate a coppie, sesso, matrimoni? Ma basta, basta! Lasciatemi fare la mia vita pacata e serena senza venire a rompere con le vostre storie fasulle

Sulla loro relazione è intervenuto anche Enock, fratello minore di Mario Balotelli ed ex coinquilino nella casa del Grande Fratello Vip 5 di Dayane Mello. Ai microfoni della Radio ha risposto alla domanda: “ma i due stanno insieme?”

“Non lo so, me lo stai dicendo tu. Tra mio fratello Mario Balotelli e Dayane c’è sempre stata amicizia. Devi chiederlo agli interessati. Chiedete a loro e vi sapranno dire di più sicuramente, per me se sono contenti loro va benissimo“.