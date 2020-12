Dayane Mello spunta una relazione segreta con un’altra donna: “Altro che Adua”

Nello scorso mese, nella casa del Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco stanno stringendo un’amicizia molto speciale. Abbracci, effusioni e baci sono stati la colonna sonora di questo rapporto, tanto che Alfonso Signorini, nell’ultima diretta, ha deciso di fare qualche domanda un po’ più specifica alle ragazze.

Ecco cosa ha detto: “Vi volete un bene dell’anima. Ti sei lasciata scappare che quello che vi lega è un amore vero, hai detto di esserti innamorata di lei. Vi vediamo cercarvi, il contatto fisico, vi toccate, vi baciate. In questo Grande Fratello le donne sono complici e si amano. Ma come tutte le coppie affettuose di amiche c’è anche un po’ di gelosia”. Alfonso Signorini, poi, chiede ad Adua quali sono i suoi sentimenti per Dayane. La ragazza è stata abbastanza vaga: “È difficile rispondere a questa domanda perché rivedere tutto questo mi fa riflettere. C’è un affetto che non avevo mai provato per un’amica, non avevo mai avuto scenate di gelosia con un’amica”.

Adua, poi ha raccontato che il suo momento preferito è la notte, perché le permette di stare vicino alla sua amica anche con gesti piccoli e magari scontati. Infine, la Del Vesco, ha rivelato che non sa proprio come gestirà la lontananza dopo la fine del reality. Ricordiamo che Adua, fuori dalla casa, ha un fidanzato che l’aspetta, anche se, stando alle sue dichiarazioni, tra i due le cose non vanno per il meglio.

Spesso infatti, l’abbiamo sentita lamentarsi e avanzare dubbi e incertezze su quello che potrebbe succedere dopo il reality. Dayane Mello, invece, stando alle indiscrezioni divulgate da Alberto Dandolo, sarebbe impegnata in una relazione con un’altra donna. Un veri e proprio scoop, che potrebbe causare non poco dispiacere alla Del Vesco. Ecco quanto scritto da Alberto: “Adua ancora non sa che nel mondo reale la sua Dayane ha una relazione altrettanto speciale con un’altra donna. La fortunata? Una statuaria modella di nome Maria, assistita dalla stessa agenzia di management di Dayane”.

Certo è che Adua ha preso una bella sbandata e spesso si lamenta con Dayane del suo ragazzo. Da ultimo, la Del Vesco, sul suo lui, ha detto: “Il dover trovarmi a lottare con lui che mi dirà tutte le cose che non sono andate bene, mi fa salire l’ansia. Io voglio essere leggera nella mia vita. Mi fa sentire più sua figlia che compagna, mi tratta come una bambina, con lui che mi deve dare delle direttive.”