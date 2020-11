Dayane Mello, a quanto dimostrano i suoi comportamenti, sembra davvero infatuata di Francesco Oppini. È ormai palese da molto, e lo evidenzia ancor di più la sua gelosia infinita, verso chiunque. Eppure è proprio con Oppini che la modella brasiliana ha un rapporto molto altalenante e costellato di scontri. Da ultimo, la Mello ha lanciato una frecciata ad Oppini proprio poco fa.

Il commento è arrivato mentre Dayane parlava con Rosalinda dell’amicizia tra Francesco e Tommaso. Le due amiche si trovavano in veranda, e Dayane Mello non è riuscita a mascherare la sua stizza verso alcuni degli inquilini. Tra tutti, ad infastidire la modella è proprio l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, di cui ha parlato ampiamente. La cosa che ha fatto, però, storcere il naso ai telespettatori, è stato il modo in cui la modella ha parlato.

Dayane ha usato parole decisamente forti. Tantissimi, sul web, hanno condannato le seguenti parole di Dayane: “Io quando vedo loro due insieme mi viene il vomito. Sedermi a tavola e vedere loro due insieme, mi viene il vomito”. La modella, con queste parole, mira anche a sottolineare la falsità che si cela dietro quell’amicizia speciale.

Francesco, secondo la Mello, è così vicino a Tommaso solo perché pensa che abbia una forte influenza nella casa. “Si è nascosto dietro al personaggio di Tommaso per emergere”, così spiega il suo punto di vista la Mello. Il timore della modella è che uno dei due debba poi lasciare la casa.

E come reagirebbe Dayane se toccasse proprio ad Oppini? La modella ha dichiarati più vote i non provare sentimenti per i figlio della Parietti, ma i telespettatori nei suoi atteggiamenti leggono ben altro. Dayane e Francesco Oppini oggi si ritrovano spesso in discussioni e litigi uno contro l’altro, sembrano ormai lontani i tempi dove i due condividevano un’amicizia speciale.