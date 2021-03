Dayane Mello: svelata la verità sul rapporto con Leonardo DiCaprio

Tra gli ex concorrenti di questa edizione del GF Vip invitati da Barbara D’Urso non poteva mancare Dayane Mello. La modella brasiliana ha fatto la sua presenza nel salotto di Live Non è la D’Urso come ospite. Cosi come i suoi colleghi che l’hanno proceduta, anche l’ex gieffina si è trovata di fronte a domande scomode.

Faccia a faccia con le famose cinque sfere, come al solito agguerrite e pronte alla discussione. La Mello, tra i vari argomenti, ha dovuto anche affrontarne uno che sta facendo molto discutere sul web. La D’Urso, infatti, ha chiesto a Dayane qualche informazione in più sul tanto chiacchierato rapporto con il famoso divo di Hollywood Leonardo DiCaprio.

Il gossip è riemerso pochissimi giorni fa, anche se i fatti risalgono a ben prima. Infatti, negli ultimi periodi, sul web hanno ripreso a circolare degli scatti risalenti al 2013 che hanno fatto un certo scalpore. Nelle foto è ritratta la modella brasiliana su una spiaggia, in riva al mare, in compagnia nientemeno che dell’attore americano in persona. Un rapporto che finora era rimasto segreto e che, venuto a galla, ha attirato l’attenzione di gran parte del pubblico, scatenando piogge di gossip e ipotesi di vario genere.

Quando Barbara le chiede maggiori informazioni, Dayane Mello commenta il rapporto in diretta tv con queste parole: “Io conosco Leonardo da un sacco di anni, da quando avevo 19 anni e insieme abbiamo fatto le feste più belle, da Cannes a Saint Tropez. Abbiamo un gruppo di amici, io con lui non ho mai avuto niente ed in questo momento qua eravamo al mare da amici”.

A differenza di quanto hanno pensato (e sperato) in molti, nessuna liaison né gossip piccanti per la brasiliana, la quale assicura che quella con Leo è una semplice amicizia, anche molto stretta considerato il fatto che si protrae ormai da molti anni. Il 2013, poi, è stato senza dubbio un anno di grandi successi lavorativi per l’attore statunitense. In quell’anno, infatti, Leonardo DiCaprio ha recitato in moltissimi film diventati poi dei cult, come The Great Gatsby del regista Baz Luhrmann o ancora The Wolf of Wall Street, per la regia di Martin Scorsese. Due splendidi film, diventati dei colossal, per cui però l’attore non ha vinto l’oscar.