In queste settimane estive Mediaset sta rimandando in onda le repliche di Scherzi a Parte, la trasmissione condotta da Enrico Papi andata in onda lo scorso autunno.

Sono davvero tanti gli scherzi fatti a personaggi famosi e tutti molti divertenti. Nella puntata andata in onda il 7 luglio sono stati mostrati gli scherzi a Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro, Red Canzian, Antonella Elia e Memo Remigi. Poi c’è spazio anche per Federica Pellegrini e il suo scherzo che ha visto il coinvolgimento anche del fratello.

Ma uno degli scherzi più apprezzati è stato quello fatto a Dayane Mello. La modella brasiliana è stata vittima di scherzo davvero ben riuscito.

Dayane di trovava sul palco per un provino e doveva simulare uno sparo verso il collega. Peccato però che gli viene fatto credere che la pistola anziché sparare a salve lo ha fatto con proiettili veri.

Il povero attore ha simulato così di esser stato ferito dal corpo d’arma da fuoco e viene trasferito al pronto soccorso mentre sul palco arrivano i carabinieri che avviano le indagini.

Fonte: web

Per fortuna si è trattato tutto di uno scherzo a cui la Mello ci ha cascato in pieno e giù risate in studio.

Ovviamente lo scherzo è stato registrato tempo fa e mandato in onda di nuovo nella puntata del 7 luglio ma è sempre piacevole rivederlo perché è stato davvero ben riuscito.

Il tutto in questi giorni dove la modella brasiliana sta facendo parlare di sé per i soliti gossip sulla sua vita privata. Hanno fatto il giro del web le foto che la ritraggono in giro per Milano mentre bacia appassionatamente una sua amica modella. Il tutto mentre l’amica Soleil Sorge assisteva di fianco alla scena che è stata immortalata dai paparazzi e resa pubblica.

Nuovo amore o semplice provocazione?