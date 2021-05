Deddy e Rosa di Grazia si sono lasciati: la conferma del cantante

Nella scuola di Amici di Maria De Filippi, quest’anno, sono nate molte storie d’amore, alcune più durature altre un po’ meno. Nella seconda categoria rientrano anche Rosa di Grazia e Deddy, i due si sarebbero lasciati e la conferma arriva proprio dal quinto finalista.

Deddy è arrivato in finale per un soffio, il ragazzo è stato l’ultimo ad accedere alla finale. Ma proprio durante quella puntata i fan, a cui non sfugge nulla, hanno notato che la fidanzata Rosa di Grazia non ha fatto il tifo per lui e sui social non sono comparsi post.

A riaccendere le speranze è stata l’intervista rilasciata a Verissimo da parte del cantante, Deddy aveva parlato benissimo di Rosa Di Grazia e i fan erano convinti che quelle parole erano una conferma del fatto che le cose tra i due andassero ancora bene.

Sono stati momenti bellissimi che ho condiviso con lei, ha reso il mio percorso decisamente più leggero. Nella casetta non avevo l’appoggio di nessuno se non il suo, il mio tutto andava tutto su lei: in casetta avevo solo lei. Mi ha reso il percorso molto più bello e leggo e mi ha aiutato tantissime volte, è stato proprio bello.

La conferma che la storia d’amore tra i due è arrivata al capolinea è arrivata durante una diretta Instagram da parte del cantate. Deddy ha risposto alle fan e alla domanda: “Sei ancora fidanzato con Rosa?”, ha risposto: