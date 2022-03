Gli inquilini della casa del GF vip continuano a regalare al pubblico grandi colpi di scena e siparietti interessanti anche quando la finale è ormai dietro l’angolo. Al centro delle chiacchiere finiscono stavolta il mago Giucas Casella e la modella Delia Duran.

I due gieffini si sono resi protagonisti di un momento che difficilmente sarà dimenticato dal pubblico. Giucas ha usato le sue doti da ipnotista sulla modella, in un esperimento decisamente sopra le righe. Il tutto inizia con l’emblematica frase del mago: “Il tuo corpo si spezza ma non si piega”.

Inizia, così, la sessione di ipnosi. Delia entra in un profondo stato di catalessi, ma scivola non essendosi appoggiata in maniera salda. Dopo questo piccolo intoppo, però, la seduta continua: il mago ripete alla modella di non perdere l’equilibrio mentre la guida nuovamente verso la trance ipnotica.

Fonte studio GF Vip

Dopodiché, Casella chiude delicatamente gli occhi alla donna e le dice: “Abbandonati tranquillamente. Ora il tuo corpo diventerà duro e rigido”. A quel punto, il mago adagia Delia su una sedia con l’aiuto di Barù.

Nel frattempo gli altri gieffini, incuriositi, cominciano ad avvicinarsi per saperne di più. Delia Duran è ormai caduta in un profondo sonno ipnotico. Il mago, allora, le ordina di alzare una gamba. Non appena Giucas urla ‘stop’, Delia si ferma di botto, come si fosse paralizzata.

Il gieffino, poi, le chiede di abbassare nuovamente la gamba, lentamente. La donna, ovviamente, esegue. Il mago, poi, chiede l’aiuto di Barù e Davide per salire sul corpo di Delia, ma entrambi perdono l’equilibrio ritrovandosi a terra. Per concludere, Giucas chiede alla modella: “Dimmi un desiderio che vuoi che si realizzerà”.

Dopo un primo momento di silenzio il mago tuona: “Hai la forza di parlare” e solo allora Delia risponde con queste parole: Voglio diventare mamma”. A questo punto, finalmente, la Duran viene svegliata dalla catalessi. L’esperimento sembra completamente riuscito: la modella non ricorda assolutamente nulla di quello che è successo.