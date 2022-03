Insulti fuori dalla casa contro Davide Silvestri, per mettere in guardia Barù

Il GF Vip si trova ormai alle battute finali. I concorrenti sono stanchi e la tensione è ormai alle stelle. Ad aggravare la situazione arrivano anche le voci fuori dalle mura della casa.

C’è qualcuno fuori dallo studio di Cinecittà che grida insulti e manda così in pallone i concorrenti. Ma se ad ascoltare è un imperturbabile Barù, la situazione prende tutta un’altra piega. Delle perfette sconosciute, fuori dalla casa di Cinecittà, hanno guidato: “Barù, attento a Davide. Soleil bugiarda, Davide è falso”.

In quel momento, Barù stava intrattenendo una conversazione con Lulù Selassié. Sentite le urla, si sposta in giardino in compagnia dello stesso Davide Silvestri.

Fonte studio GF Vip

L’attore, una volta ascoltate le voci, risponde: “Stai attento a Davide? Ma andate a letto, andate a dormire va”. Barù non capisce cosa è stato detto, scoppia a ridere ed erroneamente comprende: “Davide è pazzo”, anziché “Davide è falso”.

La regia ha immediatamente staccato, inquadrando Jessica e poi Lulù. Le principesse stanno parlando e cantando e grazie questo stacco non si riesce a carpire bene le parole di Barù in risposta a chi grida fuori dalla casa. Il pensiero del gieffino, però, diventa chiaro poco dopo.

Riprende il discorso ed esprime tutto il suo dissenso rispetto a ciò che è stato detto: “Sto schifo… vengono anche a dirmi di stare attento a te”. Davide Silvestri è deluso e con fare poco garbato invita le ragazze a rimanere a casa, per non fare queste pessime figure. “Ma andate a casa. Statevene a casa vostra che è meglio”.

Mancano solo due puntate alla fine del Grande Fratello Vip. La finale è prevista per lunedì 14 marzo. Lì conosceremo il vincitore, ma per ora i finalisti certi sono: Lulù Selassié, Delia Duran e Davide Silvestri. La prossima puntata decreterà gli altri finalisti.