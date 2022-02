Duro battibecco ieri sera in puntata per i due

Ieri sera in puntata al Grande Fratello Vip si è tornati a parlare della vicenda Alex Belli – Delia Duran. Alfonso Signorini ha svelato il contenuto della missiva che Soleil ha scritto ad Alex nei giorni scorsi.

La regia ha mandato in onda le immagini di lei che legge la lettera al confessionale mentre in sottofondo scorrevano i momenti più belli vissuti nella casa con l’attore.

Alex Belli ha ringraziato Soleil dicendo che all’esterno tutti vorrebbero un loro fidanzamento, ma che da parte sua la situazione è molto chiara ma ammette di sentirsi in difficoltà.

Delia Duran ascoltate le parole della lettera ha sbottato contro il marito.

“Lei dice che strumentalizzo il nostro rapporto. Solo qui scopro questa dichiarazione d’amore perché Alex è stato bugiardo con me. Mi aveva detto di non averti mai detto che ti amava. Grazie a Soleil e stando qua ho già capito la risposta che volevo. Ed è questa, che era innamorato di lei. Sei un bugiardo, non me lo avevi detto. Tu non racconti la verità dei fatti”.

Delia Duran conferma di voler lasciare Alex

Dopodiché chiarisce ancora una volta l’intenzione di chiudere la storia con Alex: “Sono stati tre anni stupendi, ma la mia posizione è chiara. Voglio chiudere questa storia perché non ce la faccio più. Non ce la faccio più con questi giochi psicologici, è una tortura. Basta, stai facendo una presa in giro” – ha detto.

Alex Belli spazientito ha iniziato ad urlare definendola ridicola con i suoi teatrini e che dovrebbe ascoltare invece di fare sempre di testa sua, ma Delia ha lasciato la stanza commentando: “Basta, cog**one. Sono giochi sadici. Ho preso la mia posizione definitiva”.

Alex ha chiesto di ripensarci (“Ti prego amore. Io scelgo te, tu sei l’amore della mia vita, la metà che mi completa. Sei tutto per me. Guarda questo simbolo (l’anello), l’amore è libertà. È questo che ci siamo promessi”) ma Delia pare non voglia tornare sui suoi passi.