Ieri sera in puntata al Grande Fratello Vip si è parlato ancora della vicenda Soleil – Delia – Alex. Negli ultimi giorni le due concorrenti ancora nella casa si sono avvicinate molto e da acerrime nemiche pare ora stia nascendo un’amicizia. Le due interrogate da Alfonso Signorini non hanno nascosto di essersi avvicinate per una sorta di solidarietà femminile contro Alex Belli che dallo studio ha continuato a sbraitare in nome della libertà.

Un atteggiamento che ha infastidito lo stesso Signorini che dopo l’ennesima interruzione lo ha letteralmente cacciato via dallo studio. “Mi rivolgo agli autori, lo accompagnate fuori, non posso lavorare così, mi rifiuto. Vattene fuori. Non puoi venirmi a dire stasera scelgo la linea del silenzio e mi impedisci di parlare, di spiegare a voi a casa cosa sta succedendo, mi impedisci di fare il mio lavoro”. Ed Alex ha lasciato lo studio salvo poi dopo la puntata commentare l’accaduto sui social.

“GAME OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!” – ha scritto.

Soleil Sorge ha scritto una lettera ad Alex

Ma Alfonso Signorini ha svelato anche di una lettera che Soleil Sorge ha inviato allo stesso Alex tramite Giacomo Urtis che ha lasciato il reality, cosa che tecnicamente non poteva fare. L’influencer ha deciso di scrivere all’attore per capire fino in fondo cosa sta succedendo, invitandolo a prendere una posizione soprattutto nel suo rapporto con la moglie Delia Duran. La lettera la Sorge l’ha già letta a tutti gli altri concorrenti e anche in confessionale prima di affidarla a Giacomo con il compito di fargliela recapitare.

Intanto lei ha detto di aver chiarito la vicenda e vorrebbe vivere con serenità questa permanenza nella casa.

“Io e Alex sotto le coperte abbiamo avuto intimità, ma non esageriamo. Mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare più che il resto” – ha detto e Alex prima di lasciare lo studio ha ammesso ancora una volta di essersi innamorato di lei.