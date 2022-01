Delia Duran, aria di crisi con Alex Belli: “Non stiamo nella stessa casa”

Serata ricca di emozioni per Soleil Sorge quella di ieri nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer prima ha ricevuto la bellissima sorpresa dell’ingresso in casa della sua migliore amica Dayane Mello, poi ha dovuto affrontare di nuovo la vicenda Alex Belli e il conseguente ingresso in casa di Delia Duran come nuova concorrente.

La sorpresa dell’ingresso di Dayane è stata inaspettata e molto emozionante per lei, che dopo giorni difficili dove è sembrata crollare emotivamente, finalmente ha potuto trovare una spalla importante per andare avanti nel gioco. Alfonso Signorini però ha voluto mostrare a lei il tweet che Alex Belli ha scritto dopo averla vista piangere nei giorni scorsi.

Fonte: Mediaset

“Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!” – si legge. E Soleil ha commentato dicendo: “Avrei proprio bisogno di lui”. Ma intanto il conduttore gli mostra anche il messaggio che Delia ha scritto su Instagram poco dopo il tweet del marito: “Quando è troppo è troppo”.

Soleil ha ironizzato dicendo: “Ma loro non si possono chiamare invece di scriversi?”. E allora Alex dallo studio è intervenuto: “Non stiamo nella stessa casa”.

La verità è perché Delia Duran si trovava in quarantena visto che ieri ha fatto il suo ingresso nella casa come concorrente ufficiale. Era un suo obiettivo e alla fine gli autori hanno deciso di accontentarla. Prima di entrare ha spiegato il motivo che l’ha spinta ad accettare l’ingresso.

“Ho dei dubbi. Ecco perché voglio entrare nella Casa, perché mi manca un tassello! Ho dei dubbi! Voglio capire se la percezione che Alex ha vissuto nella Casa corrisponde con la realtà. Io l’ho perdonato ma non dimentico! Ora sono pronta ad affrontare la quarantena senza Alex“. Ed Alex ha risposto: “Le auguro di vivere questa esperienza, di essere se stessa e capire veramente questo tassello, altrimenti non ci salviamo fuori”.