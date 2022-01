Delia Duran sbotta dopo il tweet di Alex Belli per Soleil

Chi pensava che l’addio di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip avrebbe sancito il silenzio sul flirt avuto con Soleil Sorge e il conseguente casino successo fuori con la moglie Delia, è rimasto deluso. L’attore infatti nonostante sia fuori da qualche settimana continua a far parlare di sé. Quasi ogni puntata viene fatto intervenire per commentare le vicende della casa e non solo quelle che devono protagonista “l’amica speciale” Soleil.

Alex Belli è molto bravo a creare audience e per questo gli autori non intendono rinunciarci. Nelle scorse ore ne ha combinata un’altra. Ultimamente sta iniziando ad esprimersi sui social tramite il suo account ufficiale Twitter. Un paio di giorni fa vedendo Soleil in preda ad un momento di sconforto e in lacrime, Alex gli ha scritto su Twitter:

Fonte: web

“Sono con te telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa del Grande Fratello Vip! Non mi sono mai staccato!” – il suo commento.

Come l’avrà presa Delia Duran? Pare non bene a giudicare la storia che ha postato poco poco e che ha prontamente cancellato.

“Quando è troppo è troppo” – ha scritto la modella, salvo poi ritrattare e cancellare la storia qualche minuto dopo. Come mai? Voleva evitare polemiche a pochi giorni dal suo ingresso nella casa?

E si, infatti Delia Duran si sta preparando all’ingresso in casa che avverrà presumibilmente la prossima settimana come nuova concorrente. L’acerrima nemica Soleil è stata già informata del suo ingresso. Come sarà la convivenza? Soleil dichiarerà guerra o i due stringeranno una patto di alleanza? Staremo a vedere.