Delia Duran è rimasta sola in casa. Senza Alex Belli e nemmeno Soleil eliminata nel corso della scorsa puntata, la modella si è avvicinata nelle ultime ore a Jessica Selassie.

Le due stavano ballando in cucina sulle note Tequila e Guaranà di Elodie quando all’improvviso Delia si è avvicinata alla ragazza e l’ha baciata.

“Non c’è Barù, c’è Delia Duran!” – ha esclamato Jessica divertita dal gesto della moglie di Alex Belli.

Questo perché il tira e molla tra la Selassiè e Barù va avanti. Nemmeno la capanna di sabato notte è riuscito a far sciogliere l’enologo che sembra davvero poco interessato ad approfondire una conoscenza con lei.

L’impressione è che Barù stia marciando sulla loro storia consapevole che il pubblico a casa è curioso di vedere come va a finire. Una strategia ben architettata dal nipote di Costantino Della Gherardesca che al momento sta dando i suoi frutti.

Anche Jessica però sembra aver capito le intenzioni di Barù e qualche giorno fa glielo ha fatto notare.

“Intanto ringrazia che tu sei arrivato qua grazie a me, perché di te non si sa niente, la gente non si può appassionare alla tua storia che non conosce” – gli ha detto.

Forse Delia vedendo l’amica affranta in attesa di un gesto da parte di Barù che forse probabilmente non arriverà mai, ha pensato di sdrammatizzare baciandola.

Non è la prima volta che la modella nella casa si rende protagonista di un gesto simile. Qualche settimana fa mentre si trovava in giardino con Soleil, si lasciò andare in un bacio appassionatissimo con l’acerrima rivale in amore. Rivalità che poi non si è rivelata tale visto che le due hanno avuto un ottimo rapporto di complicità nella casa.

Vedremo cosa accadrà ora una volta che anche Delia sarà uscita dalla casa.