Soleil Sorge eliminata dal GF, ad un passo dalla finale, contro Davide Silvestri

Soleil Sorge non sarà più una delle concorrenti, né tantomeno potrà essere una finalista, nella casa del GF Vip. La gieffina è stata squalificata, perdendo al televoto flash contro Davide Silvestri. La prima ad abbandonare la casa è stata Miriana Trevisan, anche lei squalificata.

Poi Alfonso Signorini fa sapere che ci sarà una seconda eliminazione e tramite una votazione a catena Soleil e Davide finiscono al televoto. L’influencer, prima di sapere il verdetto, fa un discorso di addio, quasi sapesse con certezza che l’eliminata sarebbe stata proprio lei.

Una volta dato l’annuncio che la Sorge è definitivamente fuori dal gioco, in casa scende il silenzio. Nessuno dei presenti, Davide compreso, si aspettava un verdetto del genere. La concorrente più chiacchierata e temuta è fuori.

Fonte studio GF Vip

Alfonso Signorini fa una battuta pungente alla Sorge: “Ti offro una grande possibilità. Visto che è libero sul mercato, questa notte puoi passarla con Alex”, ha scherzato. Soleil: “Grazie dell’offerta, ma sono costretta a rifiutare. Sono certa che non avrebbe visto l’ora”, ha risposto.

Soleil Sorge, fuori dalla finale del Grande Fratello Vip 2021, perde con un punteggio del 58 percento a favore di Davide. Ieri sera c’è stata una doppia eliminazione, ma anche l’annuncio del terzo finalista.

Dopo Delia Duran e Lulù Selassiè arriva Davide Silvestri, decretato non solo come vincitore al televoto contro la Sorge, ma anche terzo finalista del reality.

A fare un pronostico su quello che sarebbe accaduto a Soleil è stato Barù nei panni di ‘Cosimo’, l’astrologo: “La tua armatura sta crollando e forse questo non è sempre un male. Ora, però, dovrai fare i conti con il tuo passato. È arrivato il momento di raccogliere quello che hai seminato, dai frutti alle spine. Il finale per te sarà davvero teso, ma capirai, per te, cose molto utili anche per il tuo futuro” aveva detto.