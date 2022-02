Entrambi hanno ammesso il contatto la scorsa settimana ma per Delia c'è stato un motivo ben preciso

La scorsa settimana nel pieno di una festa nella casa del Grande Fratello Vip ad un certo punto Delia e Barù sono stati visti in disparte in un angolo mentre ballavano e flirtavano. Le immagini delle telecamere hanno inquadrato i due molto vicini ma nessuno era riuscito a vedere se ci fosse stato un bacio.

Il mistero è durato alcuni giorni fino a ieri sera quando sia la modella che il suo inquilino hanno detto la loro sull’episodio di quella sera.

Barù mentre si trovava in camera con Soleil e Davide tornando sull’argomento ha confermato il bacio dicendo: “Ma quella mi ha ficcato la lingua in bocca”. Davide ironizzando ha risposto dicendo: “Io poi sono sempre in mezzo, questo è il finale”.

Poco dopo in cucina Soleil ha consigliato a Barù di dissociarsi dall’atteggiamento di Delia. “Basta che dici ‘mi dissocio’, tu dissociati” – ha detto.

Fonte: web

Ma altre conferme sul bacio sono arrivate anche da Delia che parlando con Nathaly Caldonazzo ha bisbigliato qualcosa che i fan attenti di Twitter hanno commentato come una vera e propria ammissione.

“L’ho fatto così impara, continua a sparlare” – ha detto. Questa frase ha aperto a diverse interpretazioni. C’è chi crede si rivolgesse ad Alex fuori dalla casa per farlo ingelosire e chi invece crede si rivolgesse a Jessica.

Delia avrebbe baciato Barù per fare un dispetto alla Selassie, la sua inquilina che da tempo mostra interesse per Gherardo Barù Gaetani.

Fatto sta che Delia Duran in casa pare molto aperta a conoscere nuove persone. Dopo Barù nelle scorse ore si è avvicinata molto anche ad Antonio Medugno.

I due stavano chiacchierando sul letto quando improvvisamente la modella venezuelana si è avvicinata pericolosamente al volto del tiktoker quasi a sfiorargli le labbra. Alla fine si è sottratta dicendo: “Meglio stare lontana da te”.