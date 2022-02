Non c’è pace nella casa del GF Vip. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. I riflettori rimangono puntati sempre sulla protagonista della soap Delia Duran. La splendida modella questa volta si diletta in un incontro ravvicinato con Antonio Medugno, il nuovo entrato.

Fonte Studio GF Vip

Il loro avvicinamento ha scatenato il pubblico social, che da qualche ora non fa altro che commentare l’accaduto. I due sono distesi sul letto e si scambiano delle tenerezze molto particolari. Il tutto inizia in camera da letto, dove i due trascorrono molto tempo in disparte dal resto del gruppo, a chiacchierare.

Delia si stende su Antonio e sono davvero molto vicini. Occhi negli occhi lei chiede: “Mi dai un abbraccio?”. Si stringono e creano complicità, poi però la modella prima di cedere a tentazioni, si sottrae: “Meglio stare lontana da te”. Lui replica immediato: “Addirittura“.

Ovviamente piovono critiche su Twitter. Gli utenti commentano l’accaduto. C’è chi non crede in questo avvicinamento. Sarebbe tutta una messa in scena della Duran per farla pagare ad Alex per ciò che ha fatto con Soleil.

I due gieffini sdraiati sul letto, oltre a tenerezze, si scambiavano anche confidenze. Antonio rivela a Delia le sue difficoltà nell’ambito delle amicizie e sentimentali: “Mi apro piano, se ti apri subito ti possono ferire. Se lo fai moderatamente capisci se puoi aprirti realmente o no”.

Poi aggiunge: “Non mi apro con tutti e tutte, non ci passo sopra facile. Ho imparato a selezionare le persone. Fuori ho amici che si contano sulla mano, solo con loro parlo realmente. Il resto sono conoscenti”.

Delia è stata molto comprensiva e ha più volte asserito di essere d’accordo con le parole del suo coinquilino. Non ci resta che attendere nuovi e piccanti risvolti. Delia Duran e Antonio. Sempre più complici, sempre più vicini. Sta nascendo qualcosa? Ecco cosa è accaduto