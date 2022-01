Delia Duran cerca la pace con Soleil. Ecco la sua reazione

Delia Duran, sembra essere arrivata alla consapevolezza che la colpa di tutto ciò che è accaduto tra lei, suo marito Alex Belli e Soleil Sorge, sia solo dell’attore. Per questo motivo, dopo essersi accorta di aver allontanato sia la Sorge che la Nazzaro, ha provato ad avvicinarsi alle due e soprattutto all’italo-americana per provare a portare un po’ di pace.

Durante la festa per Katia Ricciarelli, ignara dei provvedimenti legali di Alex, Delia si è avvicinata a Soleil in cerca di pace e difendendo Manila. “Manila ti ama tanto. Lei mi ha parlato molto bene per te, noi due dobbiamo parlare. Io sono stata durissima e abbiamo avuto dei confronti bruttissimi, e avremmo la possibilità di parlare. Manila la ringrazio perché ha saputo ascoltarmi ma mi ha parlato molto bene di te” – ha ammesso Delia.

“L’amore si dimostra, non devi credere alle parole. Abbiamo ben altro di cui parlare che l’amore che Manila ha per me. Non sarebbe dovuta essere lei a farti comprendere le cose ma Alex. Per quanto riguarda Manila, non sei tu a poteri dire le cose, soprattutto quando ha mancato di vicinanza nei miei confronti”, ha ribattuto Soleil Sorge.

Infatti per l’influencer, l’amicizia con Manila può considerarsi un capitolo chiuso, dal momento che si è sentita fin troppo abbandonata dall’ex Miss Italia. “Non è così, te lo giuro. Non voglio essere la colpa dello stacco che avete avuto. L’amicizia bisogna proteggerla, mi dispiace che tu abbia capito male perché Manila è una grande donna. Abbiamo sbagliato tutti, magari anche lei ha sbagliato con te però, credimi, mi ha parlato benissimo di te” – ha provato ad insistere Delia cercando di far ragionare Soleil, che ha chiosato piuttosto infastidita:

“Non mi è stata vicina in un momento di bisogno, e questo non lo posso dimenticare. Mi fa piacere che abbia parlato bene di me, le voglio un bene dell’anima ma non è una mia vera amica. Non vorrei essere str***a, ma è proprio dando la possibilità alle persone che ti dimostrano che sbagliavi. Se non è in grado di darti, è giusto finire così. In tre giorni lei non è mai venuta da me, e questa è stata la goccia”. Insomma, tra Soleil e Manila non c’è più possibilità di recuperare il rapporto?