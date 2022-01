Manila Nazzaro delude Soleil Sorge al Grande Fratello VIP

Le ultime ore nella casa del Grande Fratello VIP sembrano essere quelle più difficili, di quasi tutta l’edizione per Soleil Sorge, che dopo l’uscita del suo collega Alex Belli e l’ingresso della moglie di questo Delia Duran, si trova anche a dover affrontare una delusione da parte di Manila Nazzaro che sembrerebbe essersi solidarizzata con la rivale in amore Delia.

A portare alla luce la cosa è stata l’opinionista della reality Sonia Bruganelli che ha deciso di rendere immune Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6, cogliendo la palla al balzo per lanciare una frecciata velenosa a Manila Nazzaro. Difatti secondo l’opinionista quest’ultima avrebbe girato le spalle a Soleil Sorge solidarizzando con Delia Duran. Ovviamente Manila si è difesa, asserendo che pur parlando con la moglie di Alex ha sempre dimostrato di stare dalla parte di Soleil, che però sembra non pensarla allo stesso modo.

Fonte: web

“Dovevi evitare di dare giudizi nei suoi confronti prima. Adesso fai solo del perbenismo eccessivo. Odio questo continuare a cercare di fare i paladini della giustizia. Anche basta!” – ha detto Soleil.

Katia Ricciarelli difende Manila

A prendere le difese della Nazzaro ci ha pensato Katia Ricciarelli che ha colto l’occasione anche per attaccare Sorge, in quanto rimasta male per il comportamento che la ragazza ha tenuto nei suoi confronti: “Oggi ti sei allontanata da me, e ci sono rimasta molto male. Mi hai fatto soffrire oggi…”

Soleil in un primo momento, dopo essere stata difesa da Belli, ha cercato di spiegare alla Ricciarelli di non avercela con lei ma che voleva solamente del tempo per restare da sola a riflettere. In seguito però la Sorge ha fatto un’ulteriore dichiarazione nei confronti di Katia dichiarando di non capire perché in puntata ha detto delle cose su Manila Nazzaro mentre ore l’ha criticata per il suo avvicinamento a Delia Duran: “Anche tu condividevi il mio stesso pensiero su Manila e adesso fai marcia indietro?” Katia Ricciarelli al GF Vip 6 è quindi esplosa: “Non ne posso più…”.

Che questo scontro abbia portato la loro amicizia al capolinea?