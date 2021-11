Delia Duran fa coming out? Il segreto svelato da Barbara D’Urso

Delia Duran ormai è ospite fissa di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. La moglie di Alex Belli per un attimo ha lasciato le vicende del marito nella casa del Grande Fratello Vip ed ha fatto una confessione che ha lasciato lo studio senza parole. Durante una pausa pubblicitaria della trasmissione Delia ha fatto coming out svelando un segreto. E’ stata proprio la D’Urso tornata in diretta a svelare il tutto:

“Qui stanno accadendo cose meravigliose. Durante la pubblicità, accade di tutto. Delia Duran ci ha appena detto che è bisessuale.” – ha detto la padrona di casa.

In studio erano presenti anche Imma Battaglia con la compagna Eva Grimaldi. Imma ha apprezzato la scelta di Delia dicendo: “Al giorno d’oggi non è facile rivelare il proprio orientamento sessuale, soprattutto in Italia”. Ma il giornalista Carmelo Abbate l’ha interrotta bruscamente, dichiarandosi in completo disaccordo con l’affermazione della Battaglia.

E a questo punto è intervenuta Eva Grimaldi: “No, non siamo liberi di fare coming out. Allora perché non lo dici che sei omosessuale? Sappi che è pieno di manager, politici e professori gay. Però non lo dicono, si fanno le foto con le fidanzate e i bacetti, ma si vede benissimo che hanno difficoltà a dare questi baci forzati” – le sue parole.

Delia Duran si è convinto dell’amicizia tra Alex e Soleil?

A quanto pare Delia si è convinta che tra il marito e Soleil ci sia in effetti solo amicizia. La confessione è arrivata da Mirko Gancitano, amico di Alex Belli e fidanzato di Guenda Goria. “Delia ha cambiato idea su Alex e Soleil e crede che ci sia amicizia” – ha confidato.

Intanto Alex pare abbia chiesto alla moglie di non tornare in casa. “Lasciami fare il mio percorso qui, libero e spensierato. Non ci sono problemi con la nostra relazione. Punto. Lei ha avuto paura di questa roba qua ed è andata in confusione. Lasciami qui, lasciami completare il mio viaggio. Tanto ne abbiamo altri da fare insieme. Non venire. Non lo voglio, non la voglio vedere qua. Non voglio esporre ulteriormente il mio amore e il mia vita privata qua dentro, è chiaro?” – gli ha detto in confessionale.