Mara Venier interviene per fermare l’intervista, mentre Eva Grimaldi piange a Domenica In e dice di non farcela a continuare. L’attrice era ospite in studio nel programma domenicale di casa Rai insieme alla moglie, Imma Battaglia. Quando hanno iniziato a parlare della sua mamma, purtroppo morta, Eva non ce l’ha fatta ad andare avanti.

Eva Grimaldi era ospite insieme alla moglie Imma Battaglia a Domenica In, il programma della domenica condotto anche in questa edizione dalla bravissima Mara Venier, nel pomeriggio del giorno di festa su Rai1.

La coppia si trovava in studio principalmente per festeggiare l’anniversario del loro matrimonio, un giorno molto importante per la coppia. Ma a un certo punto l’attrice ha dovuto interrompere la chiacchierata, perché le lacrime le scendevano copiosamente dagli occhi.

Eva Grimaldi ha raccontato come ha conosciuto Imma:

Quando ero sposata, dopo due anni di matrimonio, sono andata al gay village e ho notato subito la bellezza di Imma. Dopo è successa una cosa strana, mentre mio marito mi accarezzava io pensavo a lei. Sono stata io a chiedere il primo bacio, perché lei non si faceva avanti. Non potrei vivere senza Imma. Lei è il mio punto di riferimento. Mi è stata mandata da mia madre che mi protegge dall’alto.

E a questo punto l’attrice non ce l’ha più fatta.

Eva Grimaldi piange a Domenica In ricordando la sua mamma

L’attrice veneta voleva raccontare l’inizio della storia d’amore con Imma, ma ricordando la mamma morta da qualche tempo non ha retto alla commozione.

Scusate, ma ogni volta che la nomino mi commuovo.

Queste le parole dell’attrice. Subito è intervenuta Mara Venier per aiutarla a superare quel momento di tristezza con parole davvero molto dolci.