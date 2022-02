GF Vip: Soleil Sorge sa che Alex Belli torna in casa. Ecco come fa a saperlo

Nella casa del GF Vip i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Quello che ormai il pubblico già sa è che sta per tornare Alex Belli. Ovviamente è una notizia che i gieffini ancora non sanno. Ci sarà un effetto sorpresa che la redazione ci tiene a tener nascosto e che il pubblico di certo non vuole perdersi.

Fonte Studio GF Vip

Ma ci sarà davvero questo effetto sorpresa? Da quanto si è capito Soleil Sorge già sa del possibile rientro di Alex nella casa del GF Vip. A dare l’allarme sono stati direttamente i telespettatori ,che si sono accorti di alcune indiscrezioni che sono trapelate nella casa.

Ma come fa la gieffina a sapere dell’inaspettato ritorno? Andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa è successo. Ormai il pubblico non parla d’altro. L’argomento del giorno è il ritorno di Belli come ospite per qualche giorno nella casa.

Soleil sa di questo rientro e in molti si stanno chiedendo come sia possibile. Sul web impazzano le ipotesi. Ma ne spunta una che pare avere più senso.

Nel corso della giornata di ieri qualche fan si aggirava fuori dalle mura della casa. Ma non solo, alcuni hanno deciso di mettersi a gridare a squarcia gola per avvisare che Alex presto tornerà al GF VIP.

Fuori, in giardino, in quel momento sono presenti Jessica Selassié e Alessandro Basciano che hanno sentito tutto. Quindi con molta probabilità la gieffina è corsa da Soleil per metterla al corrente della scoppiettante novità.

Come prenderanno Delia Duran e la Sorge questa piccante novità? In molti sono convinti che Alex riuscirà a mantenere in piedi la speciale relazione con Soleil, continuando a far credere a Delia che l’unica donna della sua vita sia lei. Non ci resta che attendere i nuovi risvolti che il GF VIP ci farà vivere.