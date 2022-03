Delia Duran, una volta uscito suo marito, si è di nuovo avvicinata a Antonio Medugno. Tra i due si è creato un bellissimo feeling all’inizio del programma, interrotto dall’arrivo di Alex Belli.

Delia si è riavvicinata ad Antonio chiedendole se fuori ha qualcuno che lo aspetta o può dedicare del tempo anche a lei:

Antonio Medugno poi in un momento di debolezza ha parlato con Silvestri e si è fatto uscire un complimento di troppo: “Davide visto che bella che è Delia? Lei è la più… è proprio femminile, proprio femmina. Sento in lei una femminilità esagerata.“

Delia invece ha chiarito con le altre concorrenti che nel rapporto con lui non c’è malizia e ha specificato:

Non mi interessa di quello che dicono. Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera. Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste, anche se scientificamente dicono che è impossibile, io ci credo. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donna va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me.