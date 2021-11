La notte di Halloween nella casa del Grande Fratello VIP è stata focosa, più che spaventosa. Complice qualche bicchiere di vino di troppo, i concorrenti si sono lasciati andare a lunghi baci. Tra questi Alex Belli è stato sicuramente il più fortunato.

L’attore, con la scusa di inscenare un bacio cinematografico, ha baciato sia Sophie Codegoni sia Soleil Sorge. Se la prima si è tirata subito indietro accusando l’attore di “aver messo troppa lingua”, la seconda è stata molto più al gioco.

Le immagini (in parte censurate dai cameraman) ovviamente non sono state gradite da Delia Duran che ha scritto una lunga lettera al marito sui social. Sulle storie Instagram si legge:

So con estrema certezza che il GF per te è un gioco, un’esperienza di vita e proprio la nostra complicità ci ha portato a decidere che dovevi farla. Ma quello che accade nella casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio ti dico che sono estremamente delusa e ferita perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile.

La donna è tornata sui suoi passi e ha dovuto assolutamente cambiare idea sul rapporto tra il marito e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Proprio qualche settimana fa ho detto in un’intervista che tra te e Soleil c’era solo una spontanea e sincera amicizia così come con Davide.. ma ora cambia tutto.

Ti ritengo una persona intelligente, con valori umani ma sai che ti stiamo guardando H24 e mi sembra di non riconoscerti perché non realizzi che alcuni gesti, decisamente troppo intimi, feriscono me e, dalla gente che ti vede, vengono fraintesi.

La conclusione della lunga lettera della modella sembra essere un vero e proprio distacco dal suo matrimonio: “Ci siamo promessi amore davanti a Dio, sai quanto questo significhi per me, per noi. Do peso alle mie promesse, così come ti ho dato piena fiducia nel momento in cui abbiamo deciso che saresti entrato nella Casa. Non pensavo che sarei arrivata a scriverti, ma il tuo comportamento degli ultimi giorni mi sta facendo vacillare”