Delia Duran dura contro Alex Belli: “Quando bevi sei un’altra persona”

Puntata scoppiettante quella di ieri sera al Grande Fratello Vip, soprattutto per Alex Belli. L’attore prima ha dovuto fare un faccia a faccia con Aldo Montano dopo lo scontro di alcuni giorni fa culminato con un nulla di fatto. Poi ha incontrato sua moglie Delia Duran che si è detta molto delusa dal suo comportamento in casa, in particolare dall’atteggiamento che sta avendo nei confronti di Soleil Sorge.

Fonte: Mediaset

“Sto soffrendo” – esordisce Delia in giardino mentre guarda negli occhi suo marito che cerca di giustificarsi dicendo di essere sempre così: “Tu vedi i montaggi, ma io sono questo”.

“Nonostante tutto quello che sta succedendo dentro questa casa e fuori, mi manchi tanto. Non ho mai messo in dubbio il nostro amore e tu lo sai benissimo, ma ricordati che ogni parola ha un peso. Ogni gesto ha una conseguenza e tu mi hai deluso, mi hai mancato di rispetto. A me, alla tua famiglia che ti guarda 24 ore su 24 ore” – le parole di Delia che poi tira in ballo anche il consumo di alcool.

“Tuo padre ha detto che non devi bere. Sei astemio, te lo ricordi? Quando bevi sei un’altra persona. Stai giocando proprio male. Fuori, si parla male di te” – dice.

Alex pare dispiacersi molto del fatto che Delia stia male e ripete più volte di esser pronto a lasciare immediatamente il gioco se lei reagisce in questo mondo.

“È solo amicizia. Fidati. Io non posso essere diverso da questo perché vorrebbe dire che tutto quello che predichiamo insieme, non è. È goliardicità. Se vuoi lascio il gioco, ma questo è lavoro. È come se fossi su un set”.

Alla fine Delia Duran convince il marito a restare in casa, ma Alex appena rientrato in casa si mostra titubante. Alfonso Signorini lo invita a calmarsi, a dormirci su perché non avrebbe senso lasciare.