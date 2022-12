Delia Duran e Alex Belli desiderano un figlio: la dolorosa confessione

Senza alcuna ombra di dubbio Delia Duran e Alex Belli sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo della televisione italiana. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, i due hanno rivelato qual è il loro desiderio più grande, ossia quello di allargare famiglia. Scopriamo insieme tutte le loro dichiarazioni.

Delia Duran e Alex Belli non hanno mai nascosto il desiderio di dare alla luce un bambino. A seguito dell’esperienza al Grande Fratello Vip, la coppia si è concentrata sulla loro relazione la quale prosegue a gonfie vele. Adesso il loro sogno è quello di mettere su famiglia ma, dopo numerosi tentativi, ancora non è stato realizzato.

La dolora confessione è giunta in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”. L’ex gieffina ha raccontato il suo dramma, lo stesso che vivono molto altre coppie le quali hanno difficoltà ad avere un figlio:

Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo.