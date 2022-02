L’ingresso di Alex Belli nella casa del Grande Fratello VIP ha mosso di nuovo le dinamiche. In 24 ore è successo l’impossibile.

Delia Duran e Soleil Sorge si sono baciate appassionatamente e sono sembrate molto avvinghiate. Le due avvinghiate in un bacio artistico-chimico, hanno suscitato l’attenzione dell’uomo conteso.

Alex Belli è rimasto interdetto e ha spiegato:

Sono scioccato, ho visto loro due che si baciavano. Non ero il fautore di quella roba. Mi sono detto ‘che sta succedendo. Che cavolo dovevo fare? Secondo voi dovevo dire ‘smettetela’? Perché si sono baciate? Che cavolo ne so. Ho sentito che una diceva ‘sei favolosa’ e l’altra che rispondeva ‘adesso ti ho capita, ho compreso quella che sei davvero’. Poi ci siamo messi tutti e tre in sauna ed è scoppiata una litigata tra me e Soleil.

Insomma sembra che la situazione sia sfuggita di mano anche al man che ha concluso:

Ho soltanto detto ‘guarda tesoro che a fare quello che abbiamo fatto eravamo in due o in tre, non ero certo io che ho combinato tutto’. E poi sono entrato in un ginepraio. Ho consigliato a Sole di far parlare il suo cuore e di ammettere quello che prova. Poi è partita una tangente che non ho saputo gestire. La verità fa male a questo punto.