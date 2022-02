Soleil Sorge a Jessica e Sophie: “Vi faccio vedere una cosa”. Che figuraccia

Soleil Sorge nella casa del GF Vip, ha dato spesso dimostrazione di essere una ragazza piena di energie e con tanta voglia di divertirsi. Ieri la gieffina si è scatenata in un ballo, finito con una eclatante figuraccia.

Fonte studio GF Vip

L’ingresso di Alex Belli come ospite, nella casa, pare aver riacceso il buonumore di molti degli inquilini.

L’attore, con il suo ritorno, ha rotto alcuni degli equilibri che si erano venuti a creare. Come ad esempio la tregua che Delia e Soleil avevano deciso di darsi.

Ma la presenza di Belli ha di sicuro regalato un sorriso in più alle gieffine, entrambe molto legate ad Alex. Soleil, in preda all’allegria, rivolgendosi a Sophie Codegoni e Jessica Selassié, vicino la veranda, ha detto: “Vi faccio vedere una cosa”.

Soleil Sorge ha avuto la splendida idea di mettere in scena una stravagante pole dance. Ma a quanto pare i suoi sforzi sono andati tutti vani e l’influencer ha fallito miseramente.

Nel cercare di assumere delle pose sensuali, la vippona è caduta a terra nell’esatto momento in cui anche Lulù Selassié, si stava unendo al gruppo. Esplode la risata delle coinquiline, ma l’influencer continua imitando il passo di danza che Delia Duran, aveva messo in scena a bordo piscina, per sedurre i ragazzi della casa.

Ma le performance della scoppiettante gieffina non terminano qui. Mentre Barù è in cucina, viene raggiunto da Soleil e i due si mettono a ballare insieme. Lui prende in braccio lei, sollevandola quasi fino al soffitto.

Così facendo la Sorge sbatte la testa ad un lampadario. Insomma le performance della gieffina hanno di sicuro scatenato parecchie risate, ma anche qualche piccolo livido e bernoccolo.