Una figura di spicco del gossip di questo periodo è senz’altro Delia Duran. La donna, già modella fotomodella e attrice, è tornata sotto i riflettori da qualche mese grazie a suo marito Alex Belli. L’attore infatti è uno dei protagonisti più chiacchierati della sesta edizione del GF Vip. Motivo della sua popolarità è senza ombra di dubbio la sua “amicizia” molto stretta con un’altra concorrente del reality show, Soleil Sorge.

La modella già è intervenuta in due puntate per avere un confronto con i due e delle rassicurazioni dal marito sulla natura del rapporto. Negli ultimi giorni però Alex ha più volte sconsigliato alla moglie di tornare in trasmissione invitandola a fargli vivere liberamente la sua esperienza al GF Vip ribadendo che il loro rapporto è comunque al di sopra di tutto. La donna da molto giovane ha cominciato a recitare in alcune soap opera nel suo paese d’origine.

Trasferitasi in Italia ha intrapreso la carriera da modella e dopo un po’ è tornata a recitare ne “Il bello delle Donne”. Delia Duran prima di incontrare l’attuale marito era già stata sposata con Marco Nerozzi. Il rapporto con l’ex marito però è stato tutt’altro che facile. I due sono stati insieme otto anni. Il loro matrimonio è però finito molto male. La modella infatti ha accusato l’ex di averla più volte picchiata, di averle slogato un polso e di avergli arrecato un danno al coccige.

L’uomo ha sempre smentito tutto e nel 2019 ospite di Barbara D’Urso ha voluto raccontare la sua versione. In questa sede Marco Nerozzi ha detto di non avere niente contro l’ex moglie in quanto manovrata dal nuovo compagno. Poi ha proseguito affermando che in quell’occasione avrebbe voluto picchiare Alex Belli che però si era rifugiato in macchina.

Proprio mentre lui cercava di far uscire l’attore dall’auto Delia lo avrebbe preso alle spalle. Marco ha dichiarato che non ha assolutamente toccato Delia Duran. Un po’ di tempo prima la modella aveva mostrato un video in verità molto confuso dove si vedrebbero le violenze da lei subite. In ogni caso la vicenda divenuta anche giudiziaria è tutt’altro che chiusa.