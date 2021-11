Delia Duran va in trasmissione per un chiarimento sul rapporto tra il suo compagno Alex Belli e Soleil Sorge

Ogni anno il GF Vip, il popolare reality show condotto sapientemente da Alfonso Signorini in onda su Canale 5 il lunedì e il venerdì in prima serata, ci ha riservato duri scontri tra personaggi dentro la casa e fuori. Anche in questa edizione ci sono stati diversi confronti. Ad esempio ricordiamo quelli tra Amedeo Goria e la compagna Vera Miales, oppure Valentina Nulli Agusti e Tommaso Eletti, ma potremmo continuare.

Fonte Studio GF Vip

Nell’ultima puntata però è venuta in studio Delia Duran, compagna di Alex Belli. Il tutto è successo perché l’attore fin da subito ha mostrato un debole e una certa affinità con Soleil Sorge. Quella che sembrava essere soltanto un’amicizia, piano piano è diventata sempre più stretta. Quindi sono cominciati gli abbracci sempre definiti di affetto. Negli ultimi giorni questo rapporto ha preso tutta un’altra piega. Infatti nelle ultime settimane i due si sono sempre più avvicinati al punto di baciarsi più e più volte.

Tutto questo non è passato inosservato alla compagna di Alex Belli che inizialmente non si è detta preoccupata e che ha definito il tutto come una buona complicità e amicizia. Poi però il ripetersi dei baci, le coccole sotto le coperte e alcune parole dell’attore hanno fatto arrabbiare Delia. Quest’ultima inizialmente ha mandato un messaggio al suo compagno dicendosi molto delusa. Nell’ultima puntata però ha deciso di intervenire in trasmissione per un confronto con entrambi.

Delia ha subito accusato Soleil: “sei entrata dicendo di portare grande rispetto per le donne ma sei la prima a non averne. L’amicizia, quella vera, per me significa tanto e io non credo che la vostra sia autentica. Dovresti vergognarti, perché io sono fuori e vedo tutto quello che fate nella Casa. Ti sei dimostrata per quello che sei veramente, una gattamorta”.

La bella gieffina ha provato scusarsi di aver causato sofferenza alla modella dicendo di non aver avuto nessuna intenzione di farlo. Poi ha cercato di spiegare che all’interno della casa del GF Vip tutte le emozioni vengono amplificate ma che tra lei e Alex Belli non c’è altro che una bella amicizia. Non ci resta che seguire ulteriori sviluppi di questa vicenda.