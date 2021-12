Soleil, scoppia la lite con Alex Belli: “Che falso che sei”

Primo vero litigio tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Tutto è successo ieri quando gli autori hanno chiesto agli inquilini della casa più spiata d’Italia di raccontare i loro primi 70 giorni nella casa. Alex Belli come spesso ha fatto si è preso la scena iniziando a parlare e lasciando poco spazio agli altri. Un atteggiamento che ha infastidito Soleil che glielo ha fatto notare.

“Hai iniziato a parlare soltanto tu. Davide non ha detto nulla e si è messo seduto. Devi sempre essere al centro e parli sopra gli altri. Tu mi manchi di rispetto. Hai una mania di protagonismo che è stancante. Fai i tuoi monologhi ed è sempre così. Che brutto fake che sei. Tu raggiri tutto, ribalti le frittate. Questo lo puoi fare con altri, ma non con me. Vuoi andare a casa davvero? Bene ti nomino, sai cosa mi interessa tesoro” – lo sfogo di Soleil che ha lasciato tutti di stucco.

Poco dopo l’influencer si è appartata in camera ed è stata raggiunta da Katia e Manila che hanno cercato di capire come mai ultimamente non sta sopportando Alex.

“Come mai non lo sto sopportando? Perché sto iniziando a vedere delle cose, altro rispetto a prima. Non mi piace come si sta comportando. In puntata io ero in difficoltà. Sono successe delle cose e lui sa benissimo, doveva essere lui a parlare e invece non dice nulla. Quindi io resto in imbarazzo perché lui vuole coprirsi” – ha detto.

Il riferimento è al bacio dato durando la Turandot. “Durante la Turandot doveva essere un bel bacio scenico. Lui invece è venuto mi ha preso ed ha messo la lingua. Poi in puntata dice ‘non c’era la lingua era un bacio cinematografico’. Ha mancato di rispetto e di onestà intellettuale. Aveva la coda di paglia ed è andato in protezione. Allora basta con gli atteggiamenti fisici e tutto il resto, allontanati da me. Ora fa quello distaccato e vuol far passare che è lui che è distante da me. A me ha ammesso che tra noi c’era qualcosa e ora vuole dimostrare che non è così”.

E ancora: “Se la canta e se la suona. Allora stia da solo e la mia complicità non gliela regalo più. Lui è nervoso perché io già prima gli ho detto che a questo punto non c’è più trippa per gatti e che deve raffreddarsi”.