Alex Belli e Delia Duran hanno portato in casa l’amore libero, i due hanno spiegato come vivono i legami e ormai se ne è molto dibattuto.

Ma di coppie aperte, amori liberi e poliamorosi ce ne sono diversi nel mondo dello spettacolo. Secondo Delia Duran, infatti, ci sono molte altre coppie che lo praticano.

Una di queste sarebbe proprio nella casa del Grande Fratello VIP e inaspettatamente l’ha rivelato a Manila Nazzaro:

Secondo me c’è un’altra coppia conosciuta – a parte me e Alex – che segue l’amore libero. Giucas e Valeria. Valeria ha accettato in tutte le sue sfaccettature. Lui ha un figlio con un’altra. Lei l’ha accettato nel bene e nel male capite? Tanto di cappello per il comportamento. Lei non è una che lo giudicherà mai. Anche perché lui è uno che gioca e fa tutto però ha un suo pensiero. Quindi loro per me praticano l’amore libero.