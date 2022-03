Miriana Trevisan in lacrime spiega a Manila Nazzaro il suo stato d’animo dopo l’ultima puntata avvenuta lo scorso giovedì. La ex valletta di Non è la Rai è stata di ricevere continue critiche da parte degli inquilini della casa in merito al suo comportamento e alle sue nomination.

Ancora una volta la gieffina si trova a dover rispondere in modo pesante alle accuse di Soleil Sorge e alle critiche degli altri concorrenti. L’ultima puntata del GF Vip ha visto nuovamente i partecipanti uno contro l’altro durante il momento delle nomination e dei salvataggi.

Davanti alla scelta da parte di Miriana di salvare Manila piuttosto che Sophie, Soleil Sorge e la stessa ex tronista di Uomini e Donne hanno dato vita ad un vero e proprio scontro. Entrambe infatti, hanno accusato la Trevisan di aver salvato la persona sbagliata e di non comportarsi come una vera e propria amica.

Parole che hanno ferito nel profondo la concorrente che inizia una nuova giornata in lacrime. A consolare Miriana è ancora una volta Manila a cui ha confessato il suo punto di vista in merito a questa situazione.

Miriana Trevisan in lacrime: “Contro di me un vessatorio pesante”

La gieffina durante la mattinata di ieri si è lasciata andare ad un lungo sfogo davanti a Manila Nazzaro che, ancora una volta ha consolato la casa amica. “Tutti che si aspettano da me qualcosa, poi io sono sempre in Nomination. Ci rimango male, mi urlano da una parte e dell’altra. A me e te non ci salva mai nessuno, non è che fanno il discorso al contrario” spiega Miriana in lacrime.

Di tutta riposta Manila dichiara: “Noi ci salviamo e l’unica che mi ha sempre salvato è Delia… Ieri sono state dette delle cose piuttosto imbarazzanti da entrambe, Lulù ma anche Jessica. Non si fanno queste cose con queste modalità. Io mi sento che lunedì sto a casa, ma sono felice così con grande dignità e orgoglio”.

La ex Miss Italia infatti, non è d’accordo sulle accuse rivolte a Miriana perché, all’interno della casa solamente Delia ha contraccambiato la loro protezione e la loro amicizia.

“A me non piace come si sta comportando Lulù con la sorella… Io ho affrontato tutto qui dentro con gioia, che vieni a parlare di soldi anche no. Qui sono tutte fissate con la fnale. Io ho pianto perché è come se avessi tre bambini davanti, che amo tantissimo, ma non posso accontentare tutti e tre. Per me Sophie è importante, l’ho trascurata perché vedevo Lulù più debole. Con me è stato un vessatorio pesante” termina Miriana Trevisan.