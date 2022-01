Scontro ieri in puntata al Grande Fratello Vip tra Delia Duran e Soleil Sorge. L’ingresso la scorsa settimana della moglie di Alex Belli ha creato qualche problema all’influencer che sta mostrando di non riuscire più ad affrontare la pressione di tutta questa situazione, di cui se ne sta parlando ormai da mesi.

Ieri le due hanno avuto l’ennesimo scontro in diretta con uno scivolone da parte di Delia. La modella scontrandosi con Soleil l’ha invitata a visionare su Wikipedia chi lei fosse e cosa ha fatto di buono prima dell’ingresso in casa. Peccato però che controllando sul famoso sito di enciclopedia online, pigiando il suo nome, non compare alcuna scheda. Anche su wikimedia il risultato sono solo dei contenuti correlati come quelli di Alex Belli o del Grande Fratello Vip.

Fonte: web

Una gaffe incredibile da parte di Delia che l’ha spinta di diritto nei trend topic della serata su Twitter. Tutti infatti incuriositi sono andati a cercarla su Wikipedia e sono rimasti sbigottiti quando hanno notato che non usciva nulla. Forse Delia era convinta di avere una scheda su Wikipedia ma così non è? Fatto sta che la frittata è fatte e le fan di Soleil e della coppia Solex sono impazziti di gioia.

Intanto ieri sera Delia Duran ha avuto anche un faccia a faccia con il marito Alex e nella notte confidandosi con Sophie ha spiegato perché al momento non riesce a staccarsi da lui.

“Io stavo per lasciarlo. Adesso però ho deciso, voglio una pausa di riflessione. Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in cu*o?! Altrimenti per queste stron**te che sta facendo avrei deciso diversamente. Ho i miei vestiti e tutto con lui. In questo momento ho tutto da lui, ho mia madre, ho tutto. Tutti che mi dicono ‘io fossi in te l’avrei lasciato’, ma no è così facile. Dall’esterno è facile giudicare tutto” – ha detto.