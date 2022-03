La puntata del GF VIP, come al solito, ha registrato record di ascolti. Non sono mancati i colpi di scena, riflettori puntati su Delia Duran. Anche Sophie Codegoni, per la prima volta dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, ha parlato della sua vecchia storia avuta con Fabrizio Corona.

Delia Duran riceve un messaggio da Alex Belli. I concorrenti hanno presentato degli outifit spettacolari. Soleil Sorge incanta il pubblico con un mini abito verde ricoperto di piume. La modella venezuelana sceglie un look Total Blake senza rinunciare, però, alla sensualità.

Ma sembrerebbe che non sia stato scelto a caso. Infatti Delia indossa un mini abito giacca di Balmain, un modello doppiopetto molto aderente con manica a sbuffo e dalla scollatura vertiginosa, ma niente viene lasciato al caso. L’outfit viene impreziosito dai gioielli di cristallo e dal sandalo con tacco a spillo.

Ma i fans più attenti hanno notato un dettaglio particolare. Non è la prima volta che Delia indossa l’abito mini giacca.

Delia Duran: il suo outfit nasconde una dedica per Alex

L’outfit era già stato scelto in un’altra speciale occasione. La modella era stata immortalata con lo stesso look in una foto con Alex Belli risalente a una delle loro prime uscite pubbliche come coppia.

Lui un impeccabile principe e lei una perfetta lady. In molti sono convinti che la gieffina, con questa scelta, abbia così voluto inviare un messaggio in codice al suo compagno. Un omaggio al loro amore.

Anche Alex Belli ieri non ha fatto mancare la sua presenza. Infatti, nel corso della diretta, l’attore ha fatto recapitare alla sua lady una romantica dedica subacquea.

Si vede nel video Alex che, mentre si diletta in un’immersione in mare, mostra un cartello con una dedica d’amore per la Duran, con tanto di data per allontanare ogni tipo di dubbio sulla possibilità che il un video fosse stato tirato fuori da vecchi ricordi.