Delia Duran in lacrime a Pomeriggio 5: “So che Alex ha sbagliato ma…”

Nuovo appuntamento con la questione Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Questa volta la moglie dell’attore, che si è detta molto delusa dal comportamento del marito venerdì scorso in puntata al GF, ha parlato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Delia all’inizio ha lanciato l’accusa a Soleil sul fatto che ci stesse provando con Alex: “All’inizio ho pensato che lei ci stesse provando con lui, però a volte alcuni atteggiamenti possono essere anche fraintesi” – ha detto.

Quanto all’arrabbiatura che ha avuto nei confronti di Alex Delia ha rivelato a Barbara D’Urso: “Mi sono arrabbiata con lui per gli atteggiamenti che ha avuto con lei, mi hanno ferita. Lui è sempre così con i suoi amici, è una persona che dà tanto, però alcuni atteggiamenti possono ferire. Con Soleil alla fine non è mai andato oltre”.

Barbara ad un certo punto però ha fatto notare a Delia il fatto che Alex l’abbia criticata dopo la serata di venerdì scorso. Si è lamentato che lei non stia capendo il bel rapporto di amicizia che si è venuto a creare con Soleil. Delia a questo punto è scoppiata in lacrime: “Io non sono mai stata senza Alex, sto male senza lui. So che ha sbagliato però voglio dargli un’altra possibilità” – ammette.

Fonte: Mediaset

Ed Alex Belli in casa anche nelle ultime ore è tornato a ribadire di essersi infastidito molto dall’atteggiamento di Delia.

“Lei sa che quella roba lì a me non piace, mi dà profondamente fastidio” – ha esordito parlando con Davide Silvestri e Manila Nazzaro.

E ancora: “Non è che per forza dobbiamo essere d’accordo su tutto, questa roba qua non va bene”. Secondo Davide lui dovrebbe trovare il modo di far capire alla moglie che sta sbagliando. Alla fine Alex chiede un incontro con Delia per un chiarimento. Vedremo se il GF accoglierà la sua richiesta.