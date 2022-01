Delia Duran lascia Alex e si lancia tra le braccia di Gianluca Costantino

Notte molto movimentata nella casa del Grande Fratello Vip con Delia Duran che ha dato spettacolo attirando tutta l’attenzione su di sé.

Durante un momento di festa la moglie di Alex Belli si è pericolosamente avvicinata al nuovo arrivato Gianluca Costantino scatenandosi con lui in diversi balli.

Poco dopo Delia Duran è entrata in cucina e confidandosi con Soleil ha detto: “Basta sono estufa! Adesso sono libera, una donna liberissima finalmente! Adesso mi levo anche il nostro anello“. Una dichiarazione di addio ad Alex Belli che però non ha convinto del tutto Soleil.

“Non capisco perché proprio ora. Non credo nemmeno sia per i due arrivati ieri” – gli ha detto. E Delia però ha risposto dicendo: “No non c’entrano nulla questi due ragazzi carinissimi. Però sono una ventata d’aria fresca, gentili, carichi e portano tanta gioia e spensieratezza“.

Soleil ha consigliato di prendersi la notte per rifletterci bene prima di prendere decisioni affrettate come quella di lasciare definitivamente Alex ma la modella si è fiondata in piscina vestita dando il meglio di sé.

Gianluca l’ha raggiunta e inizialmente sembrava non voler andare oltre, ma Delia ha preso l’iniziativa iniziando ad avvicinarsi pericolosamente al bel giovane, salendogli addirittura sulle spalle.

Tutto questo è successo sotto gli occhi degli altri inquilini che sono rimasti lì a guardare la scena senza parole.

Barù rivolgendosi a Davide ha confessato: “Hai visto? Stanno scrivendo un nuovo capitolo di questa telenovela. Anche se vedrai stasera non andranno oltre. Sai questo è appena entrato non è che può sparare tutte le cartucce in una notte, poi cosa potrebbe fare dopo altrimenti?”.

Di sicuro di questa tormentata notte se ne parlerà nella puntata di questa sera. Probabile un nuovo faccia a faccia tra Delia e Alex?