Delia Duran non smette di stupire nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver battuto al televoto Soleil e aver comunicato ad Alex l’intenzione di lasciarlo, la modella poco dopo la puntata confidandosi con Manila ha detto di voler andare via.

“Voglio andare via da qui. Perché la mia vita è fuori. Io qui volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose perché ho capito molto. Ho compreso di amarmi e che devo essere più forte. Ci sono riuscita, il mio compito era questo. Però voglio andarmene a testa alta e lasciare a voi la finale. Voi siete da 4 mesi qui dentro e meritate più di me la finalissima” – ha confidato Delia Duran.

Fonte: web

E ancora: “Il mio messaggio è arrivato, ho raccontato, condiviso e ho anche capito quello che dovevo capire. Adesso posso andare via da questo gioco. Stare qui è stato un regalo, ma mi basta così. Non ce la faccio a stare qui. Devo andare amore. Io voglio che sia tu o Davide la finalista. Ringrazio tutti di cuore, per me è stata un’emozione fortissima. Spero di aver lanciato tanti messaggi, come chi ama lo stesso genere, chi capisce di essere attratta da una donna come è successo a me”.

Manila ha cercato di convincerla a restare. “Devi restare qui, questo è un bel regalo da parte del pubblico. Hai un dono ed è arrivato fuori. Devi essere orgogliosa della donna che sei. Ti hanno voluta qui dentro. Prenditi qualche giorno. Mi devi promettere che ti prenderei dei giorni per pensarci. E non dire a nessuno che vuoi uscire, perché poi sparleranno di te. Venerdì non c’è nemmeno la puntata, quindi prenditi ancora tempo per riflettere. Tu sei una bella persona, complicata come tutte le donne, ma sei splendida” – gli ha detto l’ex Miss Italia.

Cosa accadrà nei prossimi giorni? Delia veramente abbandonerà la casa anzitempo?